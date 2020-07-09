2020-07-09T18:09:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье девушка пыталась продать родного ребенка за 50 тысяч

Теперь горе-мамаше грозит десять лет тюрьмы
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Девушке на Ставрополье грозит 10 лет тюрьмы за продажу младенца. Своего ребенка она оценила в 50 тысяч рублей.

Новость о беременности натолкнула 29-летнюю ставропольчанку на идею поправить свое финансовое положение. В середине 2019 года она разместила в интернете информацию о продаже младенца. Покупательница нашлась, вместе они продумали план сделки.

В больницу будущая мать легла по чужим документам. Врачам бросилось в глаза явное несходство женщины на фото в паспорте и роженицы. Сотрудники полиции подтвердили их сомнения, пишет КП-Ставрополь.

Против девушки за торговлю человеком возбудили уголовное дело, сейчас его передали в суд. Ей грозит 10 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Алуштой в аварии пострадали два ребенка
Три района Симферополя будут без горячей воды до 19 июля
Карадагский заповедник в Крыму едва не охватил пожар
На Ставрополье девушка пыталась продать родного ребенка за 50 тысяч
Крым возглавил топ-10 популярных авианаправлений по России этим летом
Экс-депутат Украины объяснила, почему Крым останется в России навсегда
В Симферополе и Севастополе 10 июля частично отключат электричество
Власти рассмотрят вопрос создания прямого ж/д пути от Керчи до Симферополя
Американская компания Amazon оштрафована за работу с Крымом
Росгидромет предоставит Крыму самолет для вызова дождей
Чиновник из Джанкоя подделал документы о реконструкции детского сада
К юбилею творческой деятельности ювелира из Ялты выпустили альбом
К Симферополю Минобороны подведет трубопровод для переброса воды
Суд арестовал полицейского из Евпатории, который продавал информацию о трупах
Всех членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир» отправили под арест
На крымской дороге столкнулись шесть иномарок
«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку
Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных
В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки