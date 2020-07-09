На Ставрополье девушка пыталась продать родного ребенка за 50 тысяч

9 Июль 2020 2020-07-09T18:09:07+03:00

Теперь горе-мамаше грозит десять лет тюрьмы

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Девушке на Ставрополье грозит 10 лет тюрьмы за продажу младенца. Своего ребенка она оценила в 50 тысяч рублей.

Новость о беременности натолкнула 29-летнюю ставропольчанку на идею поправить свое финансовое положение. В середине 2019 года она разместила в интернете информацию о продаже младенца. Покупательница нашлась, вместе они продумали план сделки.

В больницу будущая мать легла по чужим документам. Врачам бросилось в глаза явное несходство женщины на фото в паспорте и роженицы. Сотрудники полиции подтвердили их сомнения, пишет КП-Ставрополь.

Против девушки за торговлю человеком возбудили уголовное дело, сейчас его передали в суд. Ей грозит 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU