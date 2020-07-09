2020-07-09T18:00:49+03:00
Туризм

Крым возглавил топ-10 популярных авианаправлений по России этим летом

Из Москвы в Симферополь и обратно билеты стоят 10,5 тысяч рублей
Анна КИРИЕНКО
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Крым лидирует среди направлений летних авиапутешествийКрым лидирует среди направлений летних авиапутешествийФото: Анна КИРИЕНКО
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Крым занял первое место среди популярных авианаправлений по России этим летом. Количество желающих слетать в аэропорт «Симферополь» увеличилось в сравнении с летом-2019.

Исследование сервиса поездок и путешествий Туту.ру выявило топ-10 направлений для авиапутешествий. Основные направления перелетов - курорты Краснодарского края и Крым.

- В топе самых популярных маршруты из столицы России в Симферополь, Сочи, Анапу, Минеральные Воды, Краснодар, Геленджик, - отмечают в сервисе поездок. - Такая же примерно картина была и в прошлом году в начале июля. Но этим летом выросло количество желающих слетать из Москвы в Симферополь, Анапу, Минеральные Воды.

Средняя стоимость авиабилета туда-обратно на перелеты внутри России этим летом на 28% ниже, чем летом 2019 года. Билеты в Симферополь подешевели на 22%, и в обе стороны поездка обойдется в 10,5 тысяч рублей. В ближайший к Крымскому мосту аэропорт Анапы билет в оба конца стоит 8,7 тысяч рублей, приблизительно столько же в Сочи.

Из Санкт-Петербурга улететь в Симферополь и вернуться обратно можно за 14 тысяч рублей. Это направление на 6 месте в рейтинге популярности.

Глубина продаж составляет 1-3месяца, но не дальше 90 дней от даты путешествия. Что говорит об отложенном спросе людей, которые рванули на отдых после заточения дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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