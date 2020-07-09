Карадагский заповедник в Крыму едва не охватил пожар
Сотрудникам МЧС и лесничества удалось остановить огонь
Пожар ликвидировали на площади 2,5 гектара.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Между поселками Коктебель и Щебетовка загорелась сухая трава. Пожар мог запросто перекинуться Карадагский заповедник. К счастью огонь удалось вовремя потушить.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, пожар тушили 32 человека и 10 единиц техники. Огонь ликвидировали на участке 2,5 гектара.
Заповедник удалось спасти.
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ИСТОЧНИК KP.RU