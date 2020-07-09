Три района Симферополя будут без горячей воды до 19 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T18:33:41+03:00

Ремонт котельных и теплотрасс оставит без горячей воды часть Симферополя. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Но ремонт котельной на улице Объездная закончат 15 июля

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Ремонт котельных и теплотрасс оставит без горячей воды часть Симферополя. Работы в трех районах города закончат к 19 июлю.

Отключат котельные по улицам Алтайская и Радищева в Киевском районе, а также по улицам Коммунальная и 1-й Конной Армии Центрального района.

Ремонт коснется и котельной в Заводском переулке Центрального района. Без горячей воды останутся и жители домов по улицам Железнодорожная и Дзюбанова в Железнодорожном районе.

В пресс-службе ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» отметили, что 15 июля завершат ремонт котельной на улице Объездная.

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ИСТОЧНИК KP.RU