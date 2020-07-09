Под Алуштой в аварии пострадали два ребенка

9 Июль 2020 2020-07-09T21:26:30+03:00

Авария случилась на горной дороге около села Приветное. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За рулем был пьяный мужчина без прав

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В Алуште пьяный водитель с детьми в салоне попал в аварию. Два несовершеннолетних пассажира пострадали.

Пьяный мужчина 35 лет без прав сел за руль ВАЗ-21053. Кроме него в машине находилось пятеро детей, которые на время поездки не пристегнулись.

Авария случилась на горной дороге около села Приветное. Водитель выскочил на встречную полосу, где и столкнулся с другим автомобилем.

В ДТП пострадали 9-летний мальчик и его 12-летняя сестра, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU