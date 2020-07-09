2020-07-09T21:26:30+03:00
Происшествия

Под Алуштой в аварии пострадали два ребенка

За рулем был пьяный мужчина без прав
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Авария случилась на горной дороге около села Приветное.Авария случилась на горной дороге около села Приветное.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Алуште пьяный водитель с детьми в салоне попал в аварию. Два несовершеннолетних пассажира пострадали.

Пьяный мужчина 35 лет без прав сел за руль ВАЗ-21053. Кроме него в машине находилось пятеро детей, которые на время поездки не пристегнулись.

Авария случилась на горной дороге около села Приветное. Водитель выскочил на встречную полосу, где и столкнулся с другим автомобилем.

В ДТП пострадали 9-летний мальчик и его 12-летняя сестра, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Алуштой в аварии пострадали два ребенка
Три района Симферополя будут без горячей воды до 19 июля
Карадагский заповедник в Крыму едва не охватил пожар
На Ставрополье девушка пыталась продать родного ребенка за 50 тысяч
Крым возглавил топ-10 популярных авианаправлений по России этим летом
Экс-депутат Украины объяснила, почему Крым останется в России навсегда
В Симферополе и Севастополе 10 июля частично отключат электричество
Власти рассмотрят вопрос создания прямого ж/д пути от Керчи до Симферополя
Американская компания Amazon оштрафована за работу с Крымом
Росгидромет предоставит Крыму самолет для вызова дождей
Чиновник из Джанкоя подделал документы о реконструкции детского сада
К юбилею творческой деятельности ювелира из Ялты выпустили альбом
К Симферополю Минобороны подведет трубопровод для переброса воды
Суд арестовал полицейского из Евпатории, который продавал информацию о трупах
Всех членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир» отправили под арест
На крымской дороге столкнулись шесть иномарок
«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку
Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных
В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки