Из-за засушливой погоды растет уровень соли в озерах Крыма

9 Июль 2020 2020-07-09T22:20:45+03:00

Но говорить о тенденции роста солености пока рано. Фото: официальный сайт Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.

Но пока говорить о направленном тренде роста рано

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Соленость крымских озер увеличивается из-за засухи. Севастопольские гидробиологи провели наблюдения и взяли пробы воды двух озер.

Исследования вод Киятского озера показали, что в литре содержится 340 грамм соли при температуре 41 градус. Такого количества ранее не регистрировали. Также в воде не нашли жаброногих рачков артемии и личинок хирономид, хотя они – привычные обитатели Киятского озера.

В Керлеутском озере соленость ниже: 240 грамм на литр воды. Там же нашли обитателей. Сейчас проводятся исследования, чтобы узнать концентрацию радиоактивных изотопов и тяжелых металлов.

Но говорить о тенденции роста солености пока рано.

- Межгодовые различия солености в таких озерах очень высоки, и, как правило, связаны с климатической вариабельностью, температурой и количеством осадков, - уточнил кандидат биологических наук Николай Шадрин, на слова которого ссылается пресс-служба Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU