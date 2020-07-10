Погода в Крыму на 10 июля: переменная облачность и тепло до +30
10 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымского гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до + 29°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха до +31°.
Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 22°, Ялте 24°, в Севастополе 18…26°, Евпатории 22° и Черноморском 22°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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