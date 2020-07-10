2020-07-10T10:15:46+03:00
Происшествия

В Крыму браконьерский вылов осетра опекал оперативник антикоррупционного отдела МВД

Он просто помогал своему отцу
Анна КИРИЕНКО
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В багажнике задержанного нашли баночки свежей черной икрыВ багажнике задержанного нашли баночки свежей черной икры
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В Раздольненском районе Крыма незаконный вылов осетра опекал оперуполномоченный отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции районного управления МВД. Организатору преступной группы полицейский приходится сыном.

Накануне в ходе совместной спецоперации силовиков, ФСБ с привлечением спецподразделения «Беркут» были задержаны члены организованной группы, промышлявшей незаконной добычей ценных биоресурсов в акватории Черного моря — русского осетра. Организатором группы является житель Раздольненского района. При задержании в багажнике его автомобиля были обнаружены банки с осетровой икрой, подготовленные для продажи. Также зафиксирован факт дачи взятки подозреваемым сотруднику правоохранительных органов с целью избежать ответственности.

- По подозрению в соучастии задержан оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Раздольненскому району, являющийся сыном организатора группы, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. - По данным следствия, сотрудник полиции оказывал покровительство преступному бизнесу отца, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы.

Всего в настоящее время по данному уголовному делу задержано трое участников организованной группы. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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