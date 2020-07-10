Крымчанин проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних

10 Июль 2020 2020-07-10T10:54:55+03:00

Служители Фемиды приговорили мужчину к 17 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Анастасия ЖУКОВА

От педофила пострадали две девочки 13 и 15 лет

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Педофилу из Черноморского района дали почти 18 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Крыма, в декабре 2018 года мужчина, будучи в гостях у дальних родственников, изнасиловал их 13-летнюю дочь. Об этом стало известно, когда пострадавшая с матерью обратились в больницу.

Во время расследования выяснили, что подозреваемый неоднократно насиловал еще одну несовершеннолетнюю. Гостя с октября по ноябрь 2018 года у знакомой, пьяный мужчина путем угроз склонял ее 15-летнюю сестру к половому акту.

За изнасилование несовершеннолетних Верховный суд РК приговорил мужчину к 17 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU