Крымчанин проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних
Педофилу из Черноморского района дали почти 18 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе Следкома Крыма, в декабре 2018 года мужчина, будучи в гостях у дальних родственников, изнасиловал их 13-летнюю дочь. Об этом стало известно, когда пострадавшая с матерью обратились в больницу.
Во время расследования выяснили, что подозреваемый неоднократно насиловал еще одну несовершеннолетнюю. Гостя с октября по ноябрь 2018 года у знакомой, пьяный мужчина путем угроз склонял ее 15-летнюю сестру к половому акту.
За изнасилование несовершеннолетних Верховный суд РК приговорил мужчину к 17 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU