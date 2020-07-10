2020-07-10T11:54:36+03:00
Общество

«Собака-исчезака»: Соцсети взволновало видео с псом-призраком из Севастополя

Необычное явление запечатлел автомобильный видеорегистратор [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: кадр видео Александра Соколова/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VKФото: кадр видео Александра Соколова/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK
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Звонкое «гав-гав» звучит на дороге - пес усердно лает на машину, замершую перед «красным» светофором. Но вот автомобиль трогается с места, а собака будто растворяется в воздухе. Ее нигде не видно!

- Собака-призрак, - такой пост сопровождает это видео, которое появилось в соцсети.

В Севастополе живет собака-исчезака.Видео: Александра Соколова/Инцидент Крым Симферополь Севастополь ДТП/VK

Александра Соколова, автор ролика рассказала КП-Крым:

- Когда я очищала регистратор, то заметила этот интересный момент, который записан где-то на Горпищенко (улица в Севастополе).

Гавкающее привидение из Севастополя, хоть и уступает по масштабности известнейшей собаке Баскервилей, но все же задело за живое пользователей соцсети.

Подписчики паблика, комментируя пост, выдвинули свои версии инцидента: «Вроде не видно ее впереди, под бампером, когда машина поворачивала. Там просвет чистый. Собака-исчезака!»; «Если под колесо попала, то видно было бы, когда машина поворачивала»; «Утянул дном! Печалька!»; «Видео со звуком, если бы сбили, то бедное животное визжало бы. Чудеса бывают и нельзя не считаться с этим»; «Просто собака перебежала на другую сторону, а дальше побежала за другой машиной».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 502

ИСТОЧНИК KP.RU

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