По пути на работу сотрудник полиции Крыма убил человека
Вечером 9 июля в Сакском районе Крыма сотрудник полиции ехал на своем автомобиле Lada на работу. Около села Охотниково сотрудник ППС выехал на встречную полосу и врезался в мопед.
Водитель двухколесного транспорта – 23-х летний сельчанин – умер на месте.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, сотрудник МВД был трезв, однако ряд экспертиз все равно назначен.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU