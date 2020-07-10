2020-07-10T12:44:19+03:00
Происшествия

По пути на работу сотрудник полиции Крыма убил человека

Нарушив ПДД полицейский сбил мопедиста насмерть
Никита ПОЛЬКО
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Водитель мопеда погиб на месте. Фото: Следком по РК.Водитель мопеда погиб на месте. Фото: Следком по РК.
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Вечером 9 июля в Сакском районе Крыма сотрудник полиции ехал на своем автомобиле Lada на работу. Около села Охотниково сотрудник ППС выехал на встречную полосу и врезался в мопед.

Водитель двухколесного транспорта – 23-х летний сельчанин – умер на месте.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, сотрудник МВД был трезв, однако ряд экспертиз все равно назначен.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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