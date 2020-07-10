2020-07-10T12:48:18+03:00
Общество

Власти Крыма разорвут контракт со строителями Театра кукол

Пока стройку на объекте заморозили
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В 2019 году среднемесячное освоение средств составило 4,8 миллиона рублей при цене контракта свыше 1,1 миллиарда рублей.В 2019 году среднемесячное освоение средств составило 4,8 миллиона рублей при цене контракта свыше 1,1 миллиарда рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С компанией «Меандр» - подрядчиком строительства Театра кукол в Симферополе – власти Крыма расторгнут договор.

Так, в 2019 году среднемесячное освоение средств составило 4,8 миллиона рублей при цене контракта свыше 1,1 миллиарда рублей.

Помимо этого в проекте нашли множество несоответствий, все строительные работы заморозили.

Сейчас ведется работа по расторжению контракта, подтвердили КП-Крым в пресс-службе крымского правительства.

Напомним, ранее власти Крыма решили расторгнуть договор с этой же компанией на выполнение работ в Воронцовском дворце. Сам же «Меандр» внесут в список недобросовестных подрядчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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