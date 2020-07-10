Власти Крыма разорвут контракт со строителями Театра кукол

10 Июль 2020 2020-07-10T12:48:18+03:00

В 2019 году среднемесячное освоение средств составило 4,8 миллиона рублей при цене контракта свыше 1,1 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока стройку на объекте заморозили

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С компанией «Меандр» - подрядчиком строительства Театра кукол в Симферополе – власти Крыма расторгнут договор.

Так, в 2019 году среднемесячное освоение средств составило 4,8 миллиона рублей при цене контракта свыше 1,1 миллиарда рублей.

Помимо этого в проекте нашли множество несоответствий, все строительные работы заморозили.

Сейчас ведется работа по расторжению контракта, подтвердили КП-Крым в пресс-службе крымского правительства.

Напомним, ранее власти Крыма решили расторгнуть договор с этой же компанией на выполнение работ в Воронцовском дворце. Сам же «Меандр» внесут в список недобросовестных подрядчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU