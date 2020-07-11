Погода в Крыму на 11 июля: сухо и тепло до +31

11 Июль 2020 2020-07-11T06:23:55+03:00

Черное море на западе Крыма очень чистое. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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11 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, а в западных районах действует и чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 22°, Ялте 24°, в Севастополе 18…26°, Евпатории 22° и Черноморском 22°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до 29°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха до +31°.

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ИСТОЧНИК KP.RU