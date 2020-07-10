Два ростовчанина прогуляли в Крыму все деньги и обокрали пенсионерку

Когда деньги кончились, туристы из Ростова и симферополец решили кого-нибудь ограбить. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Туристам из Ростова и одному жителю Симферополя грозит шесть лет тюрьмы за кражу денег и драгоценностей.

В полицию крымской столицы обратилась 60-летняя женщина: из ее дома неизвестные вынесли деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила больше 225 тысяч рублей.

Во время расследования задержали троих ранее судимых мужчин – жителей Ростова-на-Дону 22 и 19 лет, а еще 30-летнего симферопольца.

В Крым два ростовчанина приехали отдыхать. Жилье сняли у симферопольца, которого потом привлекли к преступлению. В скором времени деньги на досуг закончились, и молодые люди решили прибегнуть к краже.

В дом компания проникла, сломав решетку на окне. Они вынесли деньги и ювелирные украшения на приличную сумму, сообщает Крымское информационное агентство. После отдыхающие совершили еще одну кражу в Симферопольском районе.

Всех троих задержали по пути в Ростов-на-Дону. В содеянном подозреваемые признались, а во время обыска в их машине нашли часть похищенных украшений и деньги.

Против ростовчан и крымчанина возбудили уголовное дело за кражу, им грозит до 6 лет лишения свободы.

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