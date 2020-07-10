Как июньские дожди наполнили водохранилища Симферополя

10 Июль 2020 2020-07-10T14:07:18+03:00

В конце июня водохранилища наполнились на 6 млн кубов воды. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Запасов влаги хватит на весь курортный сезон

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За прошедший июнь водохранилища, которые питают Симферополь, наполнились всего на 6 миллионов кубометров воды. Накопленной влаги хватит, чтобы пройти курортный сезон 2020.

Как сообщил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль, выпавшие в виде осадков 6 миллионов кубов воды распределились по трем водохранилищам - Аянскому, Партизанскому и Симферопольскому.

- Мы имеем запас в водохранилищах по Аянскому около 75% наполнения, по Симферопольскому и Партизанскому – 25%. Этого достаточно, чтобы мы нормально провели курортный сезон, - заявил Вайль телеканалу «Миллет».

Напомним, что теперь Симферополь получает дополнительно около 45 тысяч кубометров воды в сутки из двух водозаборов – Вилинского и Ивановского.

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ИСТОЧНИК KP.RU