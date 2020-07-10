2020-07-10T14:07:18+03:00
Экономика

Как июньские дожди наполнили водохранилища Симферополя

Запасов влаги хватит на весь курортный сезон
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
В конце июня водохранилища наполнились на 6 млн кубов воды.В конце июня водохранилища наполнились на 6 млн кубов воды.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

За прошедший июнь водохранилища, которые питают Симферополь, наполнились всего на 6 миллионов кубометров воды. Накопленной влаги хватит, чтобы пройти курортный сезон 2020.

Как сообщил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль, выпавшие в виде осадков 6 миллионов кубов воды распределились по трем водохранилищам - Аянскому, Партизанскому и Симферопольскому.

- Мы имеем запас в водохранилищах по Аянскому около 75% наполнения, по Симферопольскому и Партизанскому – 25%. Этого достаточно, чтобы мы нормально провели курортный сезон, - заявил Вайль телеканалу «Миллет».

Напомним, что теперь Симферополь получает дополнительно около 45 тысяч кубометров воды в сутки из двух водозаборов – Вилинского и Ивановского.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Феодосии прокомментировал слухи о своей отставке
После внесения поправок в Конституцию власти Крыма изменят местные законы
Подполковник полиции из Феодосии упал на нож для устриц
На Южном берегу Крыма нашли гусеницу-великана
Аномальные рекорды: Три дня в Симферополе фиксировали небывалую жару
Как июньские дожди наполнили водохранилища Симферополя
Два ростовчанина прогуляли в Крыму все деньги и обокрали пенсионерку
Власти Крыма разорвут контракт со строителями Театра кукол
По пути на работу сотрудник полиции Крыма убил человека
«Собака-исчезака»: Соцсети взволновало видео с псом-призраком из Севастополя
Крымчанин проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних
В Крыму браконьерский вылов осетра опекал оперативник антикоррупционного отдела МВД
Погода в Крыму на 10 июля: переменная облачность и тепло до +30