10 Июль 2020 2020-07-10T15:42:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Зеленоватое существо, голову которого украшают два неоновых глаза. Так выглядит крупная жирная гусеница, которую нашли на Южном берегу Крыма.

На Южном берегу Крыма нашли гусеницу-великана.Видео: Жесть Крым Симферополь Севастополь/VK

- Такие огромные гусеницы водятся в Гурзуфе! - гласит пост, сопровождающий видео с диковинным насекомым в главной роли.

Сразу же началось опознавание не прекрасной незнакомки.

- Инопланетянка! – то ли в шутку, то ли всерьез написал один из пользователей соцсети.

Но сенсации не суждено было долго жить.

- Пожалуйста, не обижайте. Это - олеандровый бражник, он занесен в Красную книгу, - такой комментарий оставил эксперт в области энтомологии.

Вот и поисковые системы интернета подтверждают, что на видео вполне земное существо – гусеница редкой бабочки. Но чтобы обрести крылья ей нужно сначала нагулять жирок, превратиться в куколку, затем сбросить с себя все лишнее и только тогда отправиться в полет за нектаром пахучих южных цветов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU