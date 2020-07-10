Подполковник полиции из Феодосии упал на нож для устриц

10 Июль 2020 2020-07-10T16:08:02+03:00

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В начале месяца к травматологам первой городской больницы Феодосии попал подполковник полиции. У старшего оперуполномоченного уголовного розыска было ножевое ранение в области поясницы. Стража порядка пришлось госпитализировать посреди ночи.

Как удалось выяснить КП-Крым, в час ночи сотрудник МВД шел по частному сектору города неподалеку от центра. На плечах он нес рюкзак своих родственников, в котором был нож.

В какой-то момент подполковник споткнулся об открытый люк и упал, а холодное оружие, которым родня чистила устриц на отдыхе, вонзилось ему в поясницу. Благо, рана была не серьезная. Внутренние органы сотрудника уголовного розыска остались невредимы.

Тем не менее, помощь медиков стражу порядка потребовалась. Его госпитализировали в больницу. Там 32-летнему подполковнику оказали необходимую помощь, так что в скором времени пострадавший вернется к своим обязанностям и продолжит ловить преступников.

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ИСТОЧНИК KP.RU