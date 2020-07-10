После внесения поправок в Конституцию власти Крыма изменят местные законы

10 Июль 2020 2020-07-10T16:45:53+03:00

В рабочую группу войдут как ученые всех направлений, так и практики

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Государственный Совет Крыма создаст рабочую группу по корректировке местного законодательства.

- Рабочая группа будет состоять из подгрупп, которые будут касаться государственного строительства, местного самоуправления, а также социальных проблем, вопросов здравоохранения, экологии, образования, воспитания, защиты исторической правды и так далее. В составе рабочей группу будут как ученые всех направлений, так и практики, - сообщил КП-Крым первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

Он добавил, что по вопросам изменений законодательства Госсовет будет взаимодействовать с Госдумой и Совфедом.

- В рамках изменений в федеральном законодательстве и конституционном законодательстве, мы, безусловно, будем вносить свои изменения, корректировки, чтобы это была единая система публичной власти, - уточнил Фикс.

В связи с принятыми поправками в Конституцию РФ изменения могут затронуть, по предварительной оценке, 43 закона Крыма.

- Это длительный процесс, но мы затягивать не будем, а будем синхронно работать с Государственной думой. Если потребуется внесение изменений в Конституцию Крыма, безусловно, такие изменения будут обсуждаться и приниматься, - пояснил первый вице-спикер.

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ИСТОЧНИК KP.RU