Мэр Феодосии прокомментировал слухи о своей отставке

10 Июль 2020 2020-07-10T17:09:23+03:00

Мэр Феодосии опроверг слухи о своей отставке. Фото: Сергей Бовтуненко / Facebook

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Глава Феодосии Сергей Бовтуненко опроверг слух о том, что уходит в отставку.

Мэр курортного города подчеркнул, что на нем лежит огромная ответственность по руководству, множество вопросов только предстоит решить. А для прессы открыты все двери.

- Что касается фейковых вбросов, считаю, что подобным занимаются глубоко непорядочные люди. Никаких заявлений я не писал и в ближайшее время не планирую, - уточнил Бовтуненко, слова которого приводит Крымская газета.

Напомним, Сергей Бовтуненко официально стал мэром Феодосии в феврале 2019 года. Он сменил на посту Сергея Фомича, который ушел по собственному желанию после рекомендации главы РК Сергея Аксенова.

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ИСТОЧНИК KP.RU