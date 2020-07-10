В КФУ закрыли кафедру краеведения

10 Июль 2020 2020-07-10T17:39:25+03:00

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В июле расформировали кафедру исторического регионоведения и краеведения в Крымском федеральном университете имени Вернадского.

Это случилось из-за изменений в учебном плане факультета. Нагрузка на преподавателей стала меньше в несколько раз, поэтому кафедру решили закрыть. В Facebook информация об этом подняла бурю возмущения и разочарования.

По словам декана исторического факультета университета Александра Герцена, кафедры Крыма не было вовсе, хотя создать ее хотели, и разговоры об этом велись.

- Историей Крыма у нас занимаются все кафедры факультета. Хотя планы по созданию такой кафедры были, но так и не были реализованы, - уточнил декан, слова которого приводит ForPost.

Он уточнил, что невозможным существование кафедры сделало сильное сокращение штата. Те преподаватели, которые остались, сейчас работают на кафедре российской истории, а также истории древнего мира и средних веков.

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ИСТОЧНИК KP.RU