2020-07-11T09:04:24+03:00
Наука

Крымские ученые решили присоединиться к разработке вакцины от COVID-19

Исследователи КФУ подали заявку на грант РФФИ
Анна КИРИЕНКО
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Ученые КФУ решили присоединиться к поиску вакцины от коронавируса. Фото: КФУУченые КФУ решили присоединиться к поиску вакцины от коронавируса. Фото: КФУ
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Крымские ученые решили поучаствовать в разработке вакцины от COVID-19. Исследователи Крымского федерального университета подали заявку на грант Российского фонда фундаментальных исследовании : ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную конструкцию в форме «лассо», которая способна одновременно активизировать как клеточный, так и гуморальный иммунитет.

- Наиболее эффективными вакцинами против коронавируса будут те, которые способны приводить к формированию высокоэффективных клеток памяти как гуморального, так и клеточного иммунитета, - поясняет ведущий исследователь в области изучения тиофосфатных олигонуклеотидов, доцент КФУ Владимир Оберемок. - К сожалению, РНК-вирусы очень изменчивы и в этой ситуации одним из наиболее многообещающих решений в борьбе с пандемией COVID-19 может стать создание «универсальных» вакцин на основе консервативных последовательностей генома SARS-CoV-2 (антиген-презентирующих) и неметилированных CpG-динуклеотидов (адъювантов) в составе тиофосфатного остова одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов.

Эксперты прогнозируют, что с большой вероятностью осенью нас может накрыть вторая волна коронавирусной инфекции.Об этом же предупредил в одном из недавних выступленийпрезидент Владимир Путин.

Поэтому и врачи, и большинство пациентов с нетерпением ждут появления вакцины — чтобы от коронавируса можно было сделать прививку, как и от гриппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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