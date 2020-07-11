В крымской столице прикрыли 20 нелегальных ларьков с лимонадом

11 Июль 2020 2020-07-11T11:29:07+03:00

Сейчас эти торговые точки закрыли. Фото: скриншот из видео пресс-службы МВД по РК.

Владельцы торговых точек не были зарегистрированы как ИП

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В Симферополе нашли нелегально работавшие киоски с лимонадом. Почти 20 ларьков продавали продукцию пивобезалкогольного комбината «Крым».

При этом физлица, что организовали бизнес, не были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Сейчас эти торговые точки закрыли, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранители составили 11 административных протоколов, подсчитывается сумма ущерба.

Составили 11 административных протоколов, устанавливается сумма ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU