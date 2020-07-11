2020-07-11T11:29:07+03:00
Происшествия

В крымской столице прикрыли 20 нелегальных ларьков с лимонадом

Владельцы торговых точек не были зарегистрированы как ИП
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Сейчас эти торговые точки закрыли. Фото: скриншот из видео пресс-службы МВД по РК.Сейчас эти торговые точки закрыли. Фото: скриншот из видео пресс-службы МВД по РК.
Изменить размер текста:

В Симферополе нашли нелегально работавшие киоски с лимонадом. Почти 20 ларьков продавали продукцию пивобезалкогольного комбината «Крым».

При этом физлица, что организовали бизнес, не были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Сейчас эти торговые точки закрыли, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранители составили 11 административных протоколов, подсчитывается сумма ущерба.

Составили 11 административных протоколов, устанавливается сумма ущерба.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Симферополец заточкой убил сокамерника
В крымской столице прикрыли 20 нелегальных ларьков с лимонадом
Крымские ученые решили присоединиться к разработке вакцины от COVID-19
Погода в Крыму на 11 июля: сухо и тепло до +31
В КФУ закрыли кафедру краеведения
Мэр Феодосии прокомментировал слухи о своей отставке
После внесения поправок в Конституцию власти Крыма изменят местные законы
Подполковник полиции из Феодосии упал на нож для устриц
На Южном берегу Крыма нашли гусеницу-великана
Аномальные рекорды: Три дня в Симферополе фиксировали небывалую жару
Как июньские дожди наполнили водохранилища Симферополя
Два ростовчанина прогуляли в Крыму все деньги и обокрали пенсионерку
Власти Крыма разорвут контракт со строителями Театра кукол
По пути на работу сотрудник полиции Крыма убил человека
«Собака-исчезака»: Соцсети взволновало видео с псом-призраком из Севастополя
Крымчанин проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних
В Крыму браконьерский вылов осетра опекал оперативник антикоррупционного отдела МВД
Погода в Крыму на 10 июля: переменная облачность и тепло до +30