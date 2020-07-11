2020-07-11T13:19:41+03:00
Происшествия

Симферополец заточкой убил сокамерника

Другому сокамернику арестованный изрезал шею бритвой
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Мужчине может грозить 20 лет в колонии строгого режима.Мужчине может грозить 20 лет в колонии строгого режима.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В СИЗО крымчанин убил сокамерника и напал на другого, но не смог закончить начатое.

В январе прошлого года арестованный из-за вражды с сокамерником изрезал тому шею бритвой, после чего начал избивать потерпевшего руками и ногами. Но сотрудники СИЗО вовремя остановили расправу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в 2020 году этот же арестованный симферополец ударил другого сокамерника заточкой в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направили в суд, ему может грозить 20 лет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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