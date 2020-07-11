Прокурорская проверка установила причины гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-12T00:03:00+03:00

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Прокурорская проверка установила причины гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Студентов Уральского политехнического института погубила лавина и сложные метеоусловия, пишет kp.ru.

Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» озвучил итоги прокурорской проверки гибели группы Дятлова при загадочных обстоятельствах. С середины прошлого века выдвигались десятки версий о произошедшем.

Курьяков заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова в 1959 году стал ураган.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - заключил Курьяков. - 1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Они обустроили лабаз - тайник, и начали налегке подъём на перевал, который тогда был безымянным. Экспертиза установила, что ветра тогда были в основном северо-западными, но 20% - было юго-западным. Оба ветра переносили снег. Когда группа шла по восточному склону Холатчахля, они зашли под снежный козырек. Они нашли ветровую тень. Но они не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, но именно накопившийся снег. Палатка была в 50 метрах от козырька, - рассказал Андрей Курьяков.

По его словам, студенты до последнего боролись за жизнь, делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU