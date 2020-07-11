Более 400 боеприпасов нашли жители села в Ленинском районе Крыма

11 Июль 2020 2020-07-11T16:46:09+03:00

Более 400 боеприпасов нашли в селе Багерово возле Керчи

Их перевезли на полигон и подорвали

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В Ленинском районе Крыма обезврежено 415 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Информация об обнаружении подозрительных предметов, внешне напоминающих боеприпасы, поступила от местных жителей.

- В результате обследования территории взрывоопасные предметы были идентифицированы, - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. - В селе Багерово Ленинского района обнаружены 2 авиационные бомбы массой 2,5 кг (АО-2.5) и 413 единиц взрывателей к авиационным бомбам.

Взрывоопасные предметы перевезли на полигон для уничтожения и подорвали с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU