Первые трубы будущего водовода в Симферопольское водохранилище прибыли в Крым

11 Июль 2020 2020-07-11T17:10:04+03:00

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Первые эшелоны водопроводных труб для будущего водовода в Симферопольское водохранилище сегодня прибыли в Крым. Силами Министерства обороны Российской Федерации будет проложена ветка между Тайганским водохранилищем и системой водоснабжения города Симферополь.

- К сожалению, из-за особенностей погоды в нынешнем году в крымской столице образовался определенный дефицит воды, - напомнил на своих страницах в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. - В этой связи вынужден был обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лично к Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу за помощью. Как мы видим, скорость, с которой наша армия приступает к выполнению поставленных задач, поражает.

Результатом проведенный работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилище Симферополя, что, в свою очередь, практически в полном объеме закроет потребность города в питьевой воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU