В начале следующей недели в Крым придут дожди и понижение температуры воздуха

11 Июль 2020 2020-07-11T17:43:23+03:00

Морская вода на Западном побережье всего 17-18 градусов тепла

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С понедельника в Крым придут дожди и понижение температуры воздуха. Морская вода на Западном побережье полуострова всего 17-18 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра Крыма, с 13 июля на полуостров придет переменная облачность с кратковременными дождями и грозой. Северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с понизит ночную температуры воздуха до 18…20°, днем - 28…30°. Отжимной ветер стал причиной сгона теплых слоев воды на Западном побережье Крыма. Сейчас она не превышает 18 градусов.

Уже 15 июля ветер поменяет направление на северо-восточный, показатели температуры воздуха поползут вверх, от осадков не останется и следа.

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ИСТОЧНИК KP.RU