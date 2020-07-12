Погода в Крыму на 12 июля: переменная облачность и тепло до 31

12 Июль 2020 2020-07-12T07:05:21+03:00

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12 июля на Крымском полуострове хороший летний день. Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 24°, Ялте 25°, в районе Карадага 24°, в Севастополе 21-25°, Евпатории 22° и Черноморском 24°. - В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре. Прогноз погоды по Севастополю:переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 29…31°. На Южном берегу Крыма: переменная облачность. Днем временами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°. В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, тепло до +31.

ИСТОЧНИК KP.RU