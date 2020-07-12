Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболел еще 16 человек
За минувший день в Крыму еще 16 человек заразились коронаврусом.
- Один случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За 11 июля в Крыму на коронавирус проверили 1506 человек.
Всего с начала наблюдения в Республике было выявлено 871 случай заражения коронавирусом. Среди заболевших 53 человека прибыли из-за рубежа, 99 — приехали из других регионов России, 625 заражений произошло после контакта с больными, а у 94 человек коронавирус обнаружили после тестирования здоровых лиц.
Всего за весь период выздоровели 647 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU