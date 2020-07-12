Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболел еще 16 человек

12 Июль 2020 2020-07-12T10:30:33+03:00

Всего за весь период в Крыму выздоровели 647 человек. Фото: Архив "КП"

На инфекцию 11 июля проверили больше 1500 крымчан

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За минувший день в Крыму еще 16 человек заразились коронаврусом.

- Один случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За 11 июля в Крыму на коронавирус проверили 1506 человек.

Всего с начала наблюдения в Республике было выявлено 871 случай заражения коронавирусом. Среди заболевших 53 человека прибыли из-за рубежа, 99 — приехали из других регионов России, 625 заражений произошло после контакта с больными, а у 94 человек коронавирус обнаружили после тестирования здоровых лиц.

Всего за весь период выздоровели 647 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU