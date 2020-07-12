В Крыму за неделю утонули 10 человек

12 Июль 2020 2020-07-12T14:02:03+03:00

За отчетный период было ликвидировано 130 пожаров.

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За неделю в Крыму утонуло 10 человек.

Всего же на воде за семь дней зарегистрировано 23 происшествия, спасено 45 человек.

- За отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 98 - это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Кроме того, за неделю мчс-ники спасли 6 человек, которые заблудились в горах.

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ИСТОЧНИК KP.RU