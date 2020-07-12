В Крыму за неделю утонули 10 человек
Спасти удалось всего 45 горе-отдыхающих
За отчетный период было ликвидировано 130 пожаров.
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За неделю в Крыму утонуло 10 человек.
Всего же на воде за семь дней зарегистрировано 23 происшествия, спасено 45 человек.
- За отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 98 - это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Кроме того, за неделю мчс-ники спасли 6 человек, которые заблудились в горах.
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ИСТОЧНИК KP.RU