Крым принял 400 тысяч туристов

12 Июль 2020 2020-07-12T16:04:59+03:00

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За первые 10 дней июля в Крым прибыли 400 тысяч туристов. Всего же в июле крымские власти планируют принять 1,5 млн туристов.

Так, самолетом на полуостров прилетают 35,5% туристов, по Крымскому мосту на авто приезжают 60%, а на поезде — около 5%.

- Все, что связано с развитием курортов и туризма, сейчас на первом месте в экономике полуострова. Сейчас внимание приковано к внутреннему туризму, он становится одним из серьезных драйверов экономики нашей страны, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU