2020-07-12T17:11:08+03:00
Туризм

Цены на авиабилеты в Крым упали на 25%

Крым стал еще более доступным для россиян, считают республиканские власти
Степан ОСТИНОВ
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За первые 10 дней июля в Крым прибыли 400 тысяч туристов.За первые 10 дней июля в Крым прибыли 400 тысяч туристов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Цена авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25 % в зависимости от направления, если сравнивать с теми же месяцами минувшего года.

- Расширение логистических возможностей и географии прилётов делает полуостров еще более доступным для россиян, что особенно важно ввиду развития внутреннего туризма, - сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

Напомним, за первые 10 дней июля в Крым прибыли 400 тысяч туристов. Всего же в июле крымские власти планируют принять 1,5 млн туристов. Так, на самолетом на полуостров прилетают 35,5% туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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