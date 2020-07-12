Цены на авиабилеты в Крым упали на 25%
Цена авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25 % в зависимости от направления, если сравнивать с теми же месяцами минувшего года.
- Расширение логистических возможностей и географии прилётов делает полуостров еще более доступным для россиян, что особенно важно ввиду развития внутреннего туризма, - сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.
Напомним, за первые 10 дней июля в Крым прибыли 400 тысяч туристов. Всего же в июле крымские власти планируют принять 1,5 млн туристов. Так, на самолетом на полуостров прилетают 35,5% туристов.
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ИСТОЧНИК KP.RU