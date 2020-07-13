2020-07-13T13:34:33+03:00
Общество

В Симферополе провели футбольный матч в честь командующего Долгорукова

В эти дни 245 лет полководец получил от Императрицы Екатерины II шпагу с алмазами
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе 12 июля прошел турнир по футболуВ Симферополе 12 июля прошел турнир по футболуФото: Михаил ПАТЛИС
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В Симферополе 12 июля прошел турнир по футболу, посвященный одному из верных «сынов Тавриды» командующему русской армией Василию Михайловичу Долгорукову (1722-1782), завоевавшего Крым во время одной из русско-турецких войн.

Как сообщил руководитель крымского регионального отделения общероссийской общественной организации «Двуглавый орел» Владимир Штапаков, мероприятия приурочены к одной из важных страниц в жизни выдающегося военачальника.

- В эти дни 245 лет назад (10 июля 1775 г., ст.ст.), в честь празднования мира с Турцией князь Василий Долгоруков получил от Императрицы Екатерины II шпагу с алмазами, алмазы к ордену св. Андрея Первозванного и титул Крымского, - уточнил руководитель организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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