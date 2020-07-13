Этой ночью в Коктебеле сгорел деревянный дом
Обошлось без пострадавших
В Коктебеле сгорела деревянная постройка. Фото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:
В курортном поселке Коктебель перед въездной аркой ночью сгорела одноэтажная деревянная постройка, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
По прибытии было установлено, что перед аркой «Страна Коктебель» горит одноэтажное деревянное строение на открытой территории.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар в течение 2 часов. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU