Этой ночью в Коктебеле сгорел деревянный дом

13 Июль 2020 2020-07-13T15:38:26+03:00

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В курортном поселке Коктебель перед въездной аркой ночью сгорела одноэтажная деревянная постройка, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

По прибытии было установлено, что перед аркой «Страна Коктебель» горит одноэтажное деревянное строение на открытой территории.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в течение 2 часов. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU