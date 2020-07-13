В Крыму на этой неделе ожидаются дожди и похолодание

13 Июль 2020 2020-07-13T14:01:14+03:00

14 и 15 июля ожидаются дожди и понижение температур. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Но к концу рабочей недели погода придет в норму

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Крымчанам 14 июля стоит готовить зонтики и одеваться теплее: могут пройти дожди с грозами.

- 14 июля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ждем местами кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха до 22-27 градусов, - сообщила КП-Крым замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай и добавила, что 15 июля столбик термометра сохранит свои позиции, но день пройдет без осадков.

Постепенное потепление начнется после 15 июля, отмечает Шенгелай.

- До конца рабочей недели без осадков и постепенное повышение температуры воздуха до 27-32 градусов, - уточняет она.

Напомним, вода у берегов Крыма прогрелась до 25 градусов, но в некоторых районах море сохранило 22-24 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU