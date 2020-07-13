Власти Крыма планируют сократить смены в «Артеке» до 14 дней

13 Июль 2020 2020-07-13T14:41:38+03:00

При смене в 14 дней оздоровление смогут получить больше 10 тысяч детей. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Это нововведение позволит оздоровить больше 10 тысяч детей

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В международном детском центре «Артек» власти Крыма планируют уменьшить период смены. По их мнению, это даст возможность отдохнуть большему числу крымских детей.

- Соответствующую инициативу поддержали, в том числе Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов и директор МДЦ «Артек» Константин Альбертович Федоренко, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

Так, дети в лагере будут проводить не 21 день, а 14. При этом министр социальной защиты республики Елена Романовская отметила, что оздоровление смогут получить больше 10 тысяч детей.

- В целом мы просчитали, что до конца года, если мы переходим на смену в 14 дней, более 10 тысяч крымских детей смогут получить такое оздоровление в «Артеке», - уточнила Романовская на встрече с главой Крыма.

Также власти планируют увеличить количество оздоровительных учреждений. Так, сейчас в Крыму детей готовы принять около 56 лагерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU