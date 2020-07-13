Уже готово 50 километров трубопровода, по которому пойдет вода в Симферополь

13 Июль 2020 2020-07-13T15:27:54+03:00

К работе привлекли больше 300 военнослужащих и 140 единиц техники. Фото: официальный сайт Минобороны РФ.

Больше трехсот военных участвуют в работах

Изменить размер текста: A A

Российские военнослужащие проложили уже свыше 50 километров трубопровода, по которому пойдет вода из Тайганского водохранилища в Симферополь.

- Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками, - сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

К работе привлекли больше 300 военнослужащих и 140 единиц техники.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU