2020-07-13T15:27:54+03:00
Общество

Уже готово 50 километров трубопровода, по которому пойдет вода в Симферополь

Больше трехсот военных участвуют в работах
Анастасия ГОНЧАРОВА
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К работе привлекли больше 300 военнослужащих и 140 единиц техники. Фото: официальный сайт Минобороны РФ.К работе привлекли больше 300 военнослужащих и 140 единиц техники. Фото: официальный сайт Минобороны РФ.
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Российские военнослужащие проложили уже свыше 50 километров трубопровода, по которому пойдет вода из Тайганского водохранилища в Симферополь.

- Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками, - сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

К работе привлекли больше 300 военнослужащих и 140 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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