Уже готово 50 километров трубопровода, по которому пойдет вода в Симферополь
Больше трехсот военных участвуют в работах
К работе привлекли больше 300 военнослужащих и 140 единиц техники. Фото: официальный сайт Минобороны РФ.
Изменить размер текста:
Российские военнослужащие проложили уже свыше 50 километров трубопровода, по которому пойдет вода из Тайганского водохранилища в Симферополь.
- Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками, - сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
К работе привлекли больше 300 военнослужащих и 140 единиц техники.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU