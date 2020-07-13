Под Алуштой из-за порыва ветра с высоты 10 метров упал парапланерист
В районе села Нижняя Кутузовка парапланерист упал с высоты 10 метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
По прибытии спасатели, используя данные GPS переданные очевидцами, оперативно нашли пострадавшего в полусознательном состоянии.
- Выяснилось, что во время полета порывом ветра сложило купол параплана, в результате мужчина упал с высоты около 10 метров, - рассказали в ведомстве.
Спасатели эвакуировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU