Под Алуштой из-за порыва ветра с высоты 10 метров упал парапланерист

13 Июль 2020 2020-07-13T16:34:57+03:00

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В районе села Нижняя Кутузовка парапланерист упал с высоты 10 метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

По прибытии спасатели, используя данные GPS переданные очевидцами, оперативно нашли пострадавшего в полусознательном состоянии.

- Выяснилось, что во время полета порывом ветра сложило купол параплана, в результате мужчина упал с высоты около 10 метров, - рассказали в ведомстве.

Спасатели эвакуировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU