Крымские отели заполнены на 90%

13 Июль 2020 2020-07-13T16:45:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с задержкой. На данный момент заполняемость крымских отелей составляет 90%. Об этом сообщил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

- Стопроцентной загрузки можно ждать примерно в середине июля. Сейчас загрузка в общем составляет около 90%. У кого-то уже 100%, у кого-то - 30% или 60%. Бронировать уже нечего, запись идет на сентябрь месяц. Остается только ждать туристов, - рассказал Черняк.

За первые 10 дней июля в Крым прибыли 400 тысяч туристов. Всего же в июле крымские власти планируют принять 1,5 млн туристов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU