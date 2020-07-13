В Симферополе и Севастополе 14 июля частично отключат электричество
На полуострове идет ремонт электросетей
Свет отключат на несколько часов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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14 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.
Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонтных работ.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. 1-й Конной Армии, 17-21а (нечет), 24, 25а, 27;
ул. Герцена, 2/13; ул. Гоголя, 72-88(чет), 73-83 (нечет);
ул. Дзюбанова 12-36 (чет), 15-39 (нечет);
ул. Спера, 17-33/35
СЕВАСТОПОЛЬ
с 7.30 до 16.00
с. Черноречье (СТ «Черногорье»)
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ИСТОЧНИК KP.RU