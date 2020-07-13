В Крым не дали завезти почти 9 тысяч литров сомнительного алкоголя

13 Июль 2020 2020-07-13T18:05:07+03:00

Объем изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции составил 8885,04 литров. Фото: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

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На въезде в Крым была задержана фура с 9 тысячами литров нелегального алкоголя. Об этом сообщили в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

- В авто обнаружено более 3,3 тысячи бутылок, а также 135 металлических кег по 30 и 50 литров. Общий объем изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции составил 8885,04 литра, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту нарушения межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводится административное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU