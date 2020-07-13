В Евпатории волонтеры пытаются вернуть зрение псу Мигелю

13 Июль 2020 2020-07-13T18:16:52+03:00

Собака потеряла зрение, но как это произошло – неизвестно. Фото: ЕФПЖ «От сердца к сердцу».

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В Евпатории фонд помощи животным «От сердца к сердцу» борется за здоровье четвероного зверя по кличке Мигель. Когда-то жизнерадостный пес вернулся к волонтерам в сильном стрессе. Он потерял зрение, но как это произошло – неизвестно.

Опытные ветеринары обследовали собаку и поставили диагноз – прогрессирующая катаракта, переходящая в крайнюю стадию. Процесс необратим, лечению не поддается.

Ему хотели сделать замену хрусталика. Но из-за постоянного стресса и перевозбуждения внутриглазное давление у Мигеля было очень высоким, что плохо отражалось на состоянии капсулы хрусталиков глаз. Существовал риск неудачной замены, пишет Крымская газета. Поэтому специалисты решили сделать энуклеацию.

Один глаз Мигеля уже успешно прооперировали, очередь за вторым. Так, животное будет видеть, но вблизи пес мало что сможет различить – лишь вдали.

Собаке нужны различные лекарства и капли, а волонтерам и сотрудникам крымских ветеринарных клиник – перчатки и стерильные марлевые салфетки. За любую помощь фонд будет очень благодарен.

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ИСТОЧНИК KP.RU