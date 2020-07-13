В симферопольской реке Славянка начала гибнуть рыба

13 Июль 2020 2020-07-13T18:30:20+03:00

В Симферополе выясняют причины загрязнения реки Славянка / Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Изменить размер текста: A A

В Министерстве экологии и природных ресурсов республики выясняют причины загрязнения реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Назначено проведение соответствующей экспертизы для подтверждения факта загрязнения водного объекта и уровня загрязнения, - отметили в Минэкологии.

По информации очевидцев в социальных сетях, вода в районе улицы Москаленко стала светлого оттенка и имеет странный запах, в ней уже начала гибнуть рыба.

В ведомстве отметили, что по результатам административного расследования, в случае документального подтверждения факта сброса загрязняющих веществ в реку Славянка, а также установления лиц, причастных к совершению правонарушения, в отношении последних будут приняты меры реагирования и меры по устранению последствий правонарушения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU