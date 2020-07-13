2020-07-13T20:27:31+03:00
Общество

Черноморское побережье Крыма заполонили медузы

Нашествие бесхребетных угрожает только работникам туротрасли
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Увеличение численности медуз значит нарушение экологического равновесия.Увеличение численности медуз значит нарушение экологического равновесия.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Крымчане жалуются на возросшее количество медуз в Черном море. Купаться среди бесхребетных существ люди считают малоприятным досугом.

Доктор биологических наук Сергей Иванов считает, что увеличение численности медуз значит нарушение экологического равновесия.

- Это нарушение постоянства факторов среды, - подчеркивает профессор кафедры экологии и зоологии КФУ, слова которого приводит ForPost.

На количество медуз могли повлиять и климатические изменения: например, глобальное потепление. Так, бесхребетные существа активнее размножаются в более теплой воде и спокойнее переносят загрязнения окружающей среды, нежели другие животные.

Сергей Иванов отмечает, что обитающие в Черном море медузы неопасны. У берегов Крыма можно найти два вида: корнерот и аурелия. Первого считают морским хищником. На коже человека он способен оставить след как от термического ожога. Второй вид неопасен.

Угрозу медузы представляют лишь работникам туротрасли, поскольку мало кто пожелает плавать вместе с такими обитателями моря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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