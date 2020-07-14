Ревнивая девушка из Ялты отправила мужу смс и покончила с собой

14 Июль 2020 2020-07-14T11:22:11+03:00

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История любви двух молодых супругов из Ялты закончилась трагедий после очередной ссоры. Несмотря на официальный брак и общего ребенка *Елена постоянно ревновала своего мужа. Возможно, мужчина давал ей повод, а возможно, девушка просто утрировала происходящее.

Как бы там ни было, но после очередной ссоры *Константин оставил свою 30-летнюю жену дома, а сам пошел к другу «выпустить пар». Под утро мужчина получил от смс от жены с жутким посланием. Девушка прощалась с ним и сообщала, что готова расстаться с жизнью.

Как удалось выяснить КП-Крым, среди прочего в смске Елена писала: «…Прощай! Сына достойно воспитай!».

Растерянный супруг разбудил своего отца среди ночи и попросил проверить, действительно ли его жена могла с собой что-то сделать. Когда пожилой мужчина вошел в квартиру, он увидел страшное: труп его невестки лежал на полу лицом вверх. Рядом лежал телефон, с которого и было отправлено роковое сообщение.

Проверкой жуткого суицида теперь занимаются правоохранители.

*Имена изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU