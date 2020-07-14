Депутат сломал жителю Крыма свод черепа во время драки

14 Июль 2020 2020-07-14T11:23:24+03:00

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Житель Крыма получил тяжелые травмы в драке с депутатом Первоуральской городской думы. Народный избранник уже дал признательные показания.

- Между депутатом и крымчанином произошел словесный конфликт, - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

- В ходе разборок народный избранник нанес своему оппоненту удар. В итоге тот получил перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

В МВД Крыма данный инцидент не комментируют, как и в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

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ИСТОЧНИК KP.RU