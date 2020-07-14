2020-07-14T10:17:26+03:00
Политика

Экс-министру здравоохранения Крыма на Украине дали 10 лет

Суд признал бывшего чиновника виновным в госизмене
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского приговорили к 10 годам лишения свободы на Украине. Днепровский районный суд Киева признал бывшего чиновника виновным в госизмене.

- Согласно приговору Михальчевский П.С. признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее при этом Михальчевскому инкриминировали статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Однако суд его оправдал в «связи с недоказанностью совершения им уголовного преступления».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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