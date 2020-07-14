Экс-министру здравоохранения Крыма на Украине дали 10 лет
Экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского приговорили к 10 годам лишения свободы на Украине. Днепровский районный суд Киева признал бывшего чиновника виновным в госизмене.
- Согласно приговору Михальчевский П.С. признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении на сайте суда.
Ранее при этом Михальчевскому инкриминировали статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Однако суд его оправдал в «связи с недоказанностью совершения им уголовного преступления».
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ИСТОЧНИК KP.RU