Сотрудник администрации Ялты заболел коронавирусом
Новую коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из сотрудников горадминистрации Ялты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Вчера мы получили официальную информацию о том, что один из сотрудников администрации Ялты заболел коронавирусом. Где он сейчас находится и как себя чувствует - мы не знаем. Еще несколько человек, контактировавших с ним, ожидают результаты теста в условиях самоизоляции, - рассказали в пресс-службе администрации КП-Крым.
За прошедшие сутки в регионе обнаружили одиннадцать новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии на полуострове зарегистрировано 889 случаев COVID-19, выздоровели 647 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU