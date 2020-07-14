Сотрудник администрации Ялты заболел коронавирусом

14 Июль 2020 2020-07-14T11:12:15+03:00

Еще несколько человек ожидают результаты теста в условиях самоизоляции

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Новую коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из сотрудников горадминистрации Ялты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Вчера мы получили официальную информацию о том, что один из сотрудников администрации Ялты заболел коронавирусом. Где он сейчас находится и как себя чувствует - мы не знаем. Еще несколько человек, контактировавших с ним, ожидают результаты теста в условиях самоизоляции, - рассказали в пресс-службе администрации КП-Крым.

За прошедшие сутки в регионе обнаружили одиннадцать новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии на полуострове зарегистрировано 889 случаев COVID-19, выздоровели 647 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU