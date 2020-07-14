2020-07-14T11:12:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудник администрации Ялты заболел коронавирусом

Еще несколько человек ожидают результаты теста в условиях самоизоляции
Александра Тимощенко
Поделиться:
У сотрудника администрации Ялты обнаружили коронавирусУ сотрудника администрации Ялты обнаружили коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Новую коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из сотрудников горадминистрации Ялты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Вчера мы получили официальную информацию о том, что один из сотрудников администрации Ялты заболел коронавирусом. Где он сейчас находится и как себя чувствует - мы не знаем. Еще несколько человек, контактировавших с ним, ожидают результаты теста в условиях самоизоляции, - рассказали в пресс-службе администрации КП-Крым.

За прошедшие сутки в регионе обнаружили одиннадцать новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии на полуострове зарегистрировано 889 случаев COVID-19, выздоровели 647 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавшие от коронавируса крымские предприятия получат компенсации
В Симферополе полуторачасовой ливень дал половину месячной нормы осадков
Сотрудник администрации Ялты заболел коронавирусом
Российские аналоги французских кораблей до конца недели заложат в Керчи
За сутки в Крыму выявили 11 зараженных коронавирусом
Депутат сломал жителю Крыма свод черепа во время драки
Экс-министру здравоохранения Крыма на Украине дали 10 лет
Ревнивая девушка из Ялты отправила мужу смс и покончила с собой
Погода в Крыму на 14 июля: переменная облачность и тепло до +29
Черноморское побережье Крыма заполонили медузы
В симферопольской реке Славянка начала гибнуть рыба
В Симферополе и Севастополе 14 июля частично отключат электричество
В Евпатории волонтеры пытаются вернуть зрение псу Мигелю
В Крым не дали завезти почти 9 тысяч литров сомнительного алкоголя
Крымские отели заполнены на 90%
Под Алуштой из-за порыва ветра с высоты 10 метров упал парапланерист
Завершился ежегодный танцевальный фестиваль Yalta Summer Jam
Уже готово 50 километров трубопровода, по которому пойдет вода в Симферополь
Власти Крыма планируют сократить смены в «Артеке» до 14 дней
Дельфина-малютку в Севастополе сгубили «добрые» отдыхающие
В Крыму на этой неделе ожидаются дожди и похолодание
Этой ночью в Коктебеле сгорел деревянный дом
В Симферополе провели футбольный матч в честь командующего Долгорукова