2020-07-14T10:58:35+03:00
Общество

Российские аналоги французских кораблей до конца недели заложат в Керчи

Отечественный корабль вместит на борту до 20 вертолетов
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Строительство будет вестись в Керчи на судостроительном заводе «Залив».Строительство будет вестись в Керчи на судостроительном заводе «Залив».Фото: Евгения ГУСЕВА
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До конца недели заложат универсальные десантные корабли (УДК) проекта «Прибой». Они заменят французские, которые не поставили в Россию из-за санкций.

Строительство будет вестись в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Сам проект разработали в Невском проектно-конструкторском бюро. Как сообщают Известия, сумма контракта составила 100 миллиардов рублей.

На верфи работы уже начались, но официальная церемония состоится только сейчас. Тогда же объявят имена кораблей. Возможно, их назовут «Севастополь» и «Владивосток», но есть идея назвать второй корабль «Керчь».

Размеры отечественного корабля позволят на борту держать до 20 вертолетов и 2 усиленных батальона морской пехоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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