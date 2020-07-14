2020-07-14T12:02:29+03:00
Общество

Пострадавшие от коронавируса крымские предприятия получат компенсации за июнь и июль

Средства выделят тем компаниям, которые сохранили численность штата не менее 90%
Александра Тимощенко
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Время с момента подачи заявления до получения выплат должно составлять не более 14 дней. Фото: пресс-служба Главы республики КрымВремя с момента подачи заявления до получения выплат должно составлять не более 14 дней. Фото: пресс-служба Главы республики Крым
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Крымские власти перечислят компенсации заработной платы за июнь и июль сотрудникам предприятий, которые сохранили штатную численность не менее 90%. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

- Все предприятия, закрытые решением органов власти, должны получить компенсацию, в тех случаях, если они сохранили 90% штатной численности персонала. Выплаты по ОКВЭДам пострадавших отраслей производятся сначала за апрель и май, а затем будут производиться за июнь и июль, - сказал Сергей Аксенов.

Предприятия получат по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Другие крымские компании могут претендовать на выплату в том случае, если они не работали во время введенных по COVID-19 ограничениям и не получали компенсацию из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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